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Вице-премьер Спыну назвал причину массовых отключений электричества в Молдавии

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Молдавский вице-премьер Андрей Спыну назвал причину перебоев с электричеством в республике. Об этом сообщил Sputnik Молдова.
Вице-премьер Спыну назвал причину массовых отключений электричества в Молдавии
  • globallookpress.com
  • © Geraint Nicholas/Keystone Press Agency

По его словам, одна из линий электропередачи, по которой поставлялась электроэнергия в Молдавию, отключилась в автоматическом режиме. 

Он сообщил, что в результате произошли массовые отключения электроэнергии по всей республике. 

Спыну отметил, что линии не повреждены, а автоматически отключились в целях безопасности. 

Также он заявил, что Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения.

В конце октября Спыну заявил, что страна в ноябре может столкнуться с ещё большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества.

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