Вице-премьер Спыну назвал причину массовых отключений электричества в Молдавии
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По его словам, одна из линий электропередачи, по которой поставлялась электроэнергия в Молдавию, отключилась в автоматическом режиме.
Он сообщил, что в результате произошли массовые отключения электроэнергии по всей республике.
Спыну отметил, что линии не повреждены, а автоматически отключились в целях безопасности.
Также он заявил, что Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения.
В конце октября Спыну заявил, что страна в ноябре может столкнуться с ещё большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества.