Вице-премьер Спыну назвал причину массовых отключений электричества в Молдавии

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну назвал причину перебоев с электричеством в республике. Об этом сообщил Sputnik Молдова.

По его словам, одна из линий электропередачи, по которой поставлялась электроэнергия в Молдавию, отключилась в автоматическом режиме.

Он сообщил, что в результате произошли массовые отключения электроэнергии по всей республике.

Спыну отметил, что линии не повреждены, а автоматически отключились в целях безопасности.

Также он заявил, что Moldelectrica работает над восстановлением электроснабжения.

В конце октября Спыну заявил, что страна в ноябре может столкнуться с ещё большим энергетическим кризисом, в результате чего в стране начнутся веерные отключения электричества.