Мэр Житомира заявил о полном отсутствии электричества в городе
Мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, заявил, что город полностью обесточен.
- Gettyimages.ru
- © Bloomberg Creative
«Город остаётся без электроэнергии», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что в Киеве введены экстренные отключения света. Также стало известно, что во Львове частично пропало электричество.
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