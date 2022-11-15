Мэр Житомира заявил о полном отсутствии электричества в городе

Мэр Житомира Сергей Сухомлин в видеообращении, опубликованном в его соцсетях, заявил, что город полностью обесточен.

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«Город остаётся без электроэнергии», — цитирует его ТАСС. Ранее сообщалось, что в Киеве введены экстренные отключения света. Также стало известно, что во Львове частично пропало электричество.