В Винницкой области Украины сообщили о поражении объекта инфраструктуры

Губернатор Винницкой области Сергей Борзов сообщил о поражении объекта инфраструктуры региона, пишет «СТРАНА.ua».

«Губернатор Винницкой области сообщает о «прилёте» по объекту инфраструктуры», — говорится в сообщении.

Также СМИ Николаева пишут, что в области идут отключения света.

Вместе с этим глава Сумской области заявил, что в городе и области начались экстренные отключения света.

Ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удары по инфраструктуре Харькова.

В части районов Львова на западе Украины тоже пропало электричество.

Кроме того, в метро Харькова остановлено движение поездов.