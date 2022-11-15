В Винницкой области Украины сообщили о поражении объекта инфраструктуры
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«Губернатор Винницкой области сообщает о «прилёте» по объекту инфраструктуры», — говорится в сообщении.
Также СМИ Николаева пишут, что в области идут отключения света.
Вместе с этим глава Сумской области заявил, что в городе и области начались экстренные отключения света.
Ранее губернатор Харьковской области Олег Синегубов подтвердил удары по инфраструктуре Харькова.
В части районов Львова на западе Украины тоже пропало электричество.
Кроме того, в метро Харькова остановлено движение поездов.