В ГД назвали слова Зеленского о «Минске-3» демонстрацией планов Киева продолжать конфликт

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не намерен заключать новые Минские соглашения с Москвой.

«Заявления Зеленского — это очередная демонстрация нацеленности киевского режима на продолжение конфликта. Он лицемерно отвергает перспективу новых Минских соглашений, но при этом вознамерился говорить о мире на своих условиях», — отметил Белик.

Парламентарий напомнил, что именно Киевом были нарушены обязательства в рамках «Минска-1» и «Минска-2».

«Но перекладывать с больной головы на здоровую — одна из любимых тактик киевского режима: Зеленскому удобно обвинять в невыполнении минских договорённостей Россию и под этим предлогом отвергать возможность «Минска-3», — добавил собеседник RT.

При этом депутат подчеркнул, что откровенный саботаж Киевом Минских соглашений послужил одной из причин того, что Россия признала независимость ДНР и ЛНР и вступилась за своих соотечественников в Донбассе.

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет заключать «Минск-3» с Россией.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, слова украинского лидера Владимира Зеленского о том, что никакого «Минска-3» не будет, подтверждают нежелание Киева вести переговоры.