В ЛНР сообщили о двух обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

За сутки украинские военные дважды обстреляли два населённых пункта Луганской Народной Республики.

Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истёкшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по н.п. Врубовка и Волчеяровка», — говорится в сообщении.

В результате обстрела Врубовки из артиллерии один мирный житель пострадал.

Также один жилой дом был разрушен и ещё один повреждён при обстреле Волчеяровки из танка.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов.