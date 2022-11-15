В ЛНР сообщили о двух обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки
Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«За истёкшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по н.п. Врубовка и Волчеяровка», — говорится в сообщении.
В результате обстрела Врубовки из артиллерии один мирный житель пострадал.
Также один жилой дом был разрушен и ещё один повреждён при обстреле Волчеяровки из танка.
Ранее стало известно, что боевики ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов.