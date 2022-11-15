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В ЛНР сообщили о двух обстрелах населённых пунктов республики со стороны ВСУ за сутки

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За сутки украинские военные дважды обстреляли два населённых пункта Луганской Народной Республики.

Об этом заявили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«За истёкшие сутки со стороны вооружённых формирований Украины зафиксировано два обстрела по н.п. Врубовка и Волчеяровка», — говорится в сообщении.

В результате обстрела Врубовки из артиллерии один мирный житель пострадал.

Также один жилой дом был разрушен и ещё один повреждён при обстреле Волчеяровки из танка.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ выпустили по Донецку и Макеевке 13 снарядов.

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