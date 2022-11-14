Песков переадресовал Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на регионы России зимой
- РИА Новости
«Это больше всё-таки вопрос нашего Министерства обороны и специальных служб», — цитирует Пескова РИА Новости.
Также он отметил, что в регионах ведётся планомерная работа в рамках координационного совета.
По словам пресс-секретаря президента, принимаются необходимые меры.
Ранее попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командир взвода старший лейтенант Владимир Лепихин заявил, что слышал от инструкторов, что украинская армия планирует зимой наступление на Белгородскую и Курскую области.