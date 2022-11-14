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Песков переадресовал Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на регионы России зимой

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков переадресовал Минобороны вопрос о якобы возможных рисках наступления ВСУ на Белгородскую и Курскую области этой зимой.
Песков переадресовал Минобороны вопрос о рисках наступления ВСУ на регионы России зимой
  • РИА Новости

«Это больше всё-таки вопрос нашего Министерства обороны и специальных служб», — цитирует Пескова РИА Новости.

Также он отметил, что в регионах ведётся планомерная работа в рамках координационного совета.

По словам пресс-секретаря президента, принимаются необходимые меры.

Ранее попавший в плен военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, командир взвода старший лейтенант Владимир Лепихин заявил, что слышал от инструкторов, что украинская армия планирует зимой наступление на Белгородскую и Курскую области.

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