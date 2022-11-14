Песков заявил, что поездка Рогозина в Донбасс не требует согласования
- РИА Новости
Об этом сообщил ТАСС.
«Это не требует никакого согласования в данном случае», — сказал Песков.
Также он заявил, что Рогозин пока не получал новую официальную должность.
Ранее Рогозин заявил, что возглавил в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников, оказывающую военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.
Также он сообщил о намерении остаться на передовой в Донбассе до момента, когда победа России станет необратимой.