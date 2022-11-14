Песков заявил, что поездка Рогозина в Донбасс не требует согласования

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что поездка бывшего гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в Донбасс не требует согласования с Кремлём.

Об этом сообщил ТАСС.

«Это не требует никакого согласования в данном случае», — сказал Песков.

Также он заявил, что Рогозин пока не получал новую официальную должность.

Ранее Рогозин заявил, что возглавил в зоне спецоперации инспекторскую группу военных советников, оказывающую военно-техническую помощь подразделениям ДНР и ЛНР.

Также он сообщил о намерении остаться на передовой в Донбассе до момента, когда победа России станет необратимой.