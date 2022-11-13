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В Молдавии задержали 55 человек до начала акции протеста

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Полиция Молдавии сообщила, что до начала антиправительственного протеста в центре Кишинёва задержала 55 человек.
В Молдавии задержали 55 человек до начала акции протеста
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.

По данным правоохранительных органов, задержанные якобы вели себя подозрительно.

«На данный момент в управление полиции доставлено 55 человек с подозрительным поведением, примерно половина из них несовершеннолетние без сопровождения», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.

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