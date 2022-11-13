В Молдавии задержали 55 человек до начала акции протеста
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление полиции.
По данным правоохранительных органов, задержанные якобы вели себя подозрительно.
«На данный момент в управление полиции доставлено 55 человек с подозрительным поведением, примерно половина из них несовершеннолетние без сопровождения», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек принимают участие в акции протеста в столице Молдавии. Демонстранты требуют досрочных выборов в парламент.