Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о плохом питании
«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», — цитирует РИА Новости Лебеденко.
Он отметил, что об этом ему рассказали российские военнослужащие, которых он встретил во время обмена.
Боец добавил, что пленных из России заставляли работать по 12—14 часов в день.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.