Вернувшийся из украинского плена военный рассказал о плохом питании

Российских военных в украинском плену кормят испорченной картошкой, рассказал освобождённый из плена рядовой Народной милиции ДНР Станислав Лебеденко.

«Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось», — цитирует РИА Новости Лебеденко.

Он отметил, что об этом ему рассказали российские военнослужащие, которых он встретил во время обмена.

Боец добавил, что пленных из России заставляли работать по 12—14 часов в день.

Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в интервью RT заявил, что российских военных пытали в украинском плену. По его словам, на Украине жестоко обращались со всеми пленными.