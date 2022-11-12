На Украине констатировали разрушение энергосистемы Херсона

Энергосистема Херсона разрушена, её восстановление займёт около месяца, заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук.

«Херсон... Там не то что графиков (веерных отключений. — RT) — там вообще нет электроэнергии», — цитирует его издание оbozrevatel.ua.

По словам Сахарука, возобновление электроснабжения в нормальном режиме может занять около 30 дней. Сложнее всего ситуация складывается на севере и в центральной части страны — в частности, в столичном регионе.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.

11 ноября на Украине анонсировали веерные отключения электроэнергии в восьми регионах.