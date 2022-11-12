На Украине констатировали разрушение энергосистемы Херсона
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«Херсон... Там не то что графиков (веерных отключений. — RT) — там вообще нет электроэнергии», — цитирует его издание оbozrevatel.ua.
По словам Сахарука, возобновление электроснабжения в нормальном режиме может занять около 30 дней. Сложнее всего ситуация складывается на севере и в центральной части страны — в частности, в столичном регионе.
Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.
«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.
11 ноября на Украине анонсировали веерные отключения электроэнергии в восьми регионах.