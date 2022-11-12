«Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в Киеве и ряде областей Украины

В НЭК «Укрэнерго» сообщили, что Киев и семь областей Украины вынужденно перевели с веерных отключений электроэнергии на аварийные.

Как пишет РИА Новости, речь идёт о Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской и Полтавской областях.

В компании отметили, что аварийные отключения необходимы с целью установления баланса в украинской энергосистеме.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.