«Укрэнерго» ввела аварийные отключения электроэнергии в Киеве и ряде областей Украины
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Как пишет РИА Новости, речь идёт о Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Харьковской и Полтавской областях.
В компании отметили, что аварийные отключения необходимы с целью установления баланса в украинской энергосистеме.
Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.
«СТРАНА.ua» со ссылкой на документ Национального банка Украины (НБУ) сообщила о подготовке банковской системы страны к полному отключению электроэнергии.