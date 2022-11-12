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FT рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ при обучении в Британии

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Во время обучения украинских военных в Великобритании возник ряд проблем. Об этом пишет газета Financial Times.
FT рассказала о проблемах, с которыми сталкиваются бойцы ВСУ при обучении в Британии
  • AP

На данный момент обучение в Британии под руководством инструкторов из восьми западных стран прошли 7 тыс. бойцов ВСУ, к Рождеству подготовку закончат ещё 3 тыс. солдат.

Издание подчёркивает, что украинские военные не могут обучиться всему за курс, который длится пять недель, тогда как базовая подготовка британских военнослужащих составляет 14 недель.

Также авторы статьи отметили, что многие украинские бойцы не тренируются в тех подразделениях, в которых они будут проходить военную службу. 

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что оперативное командование миссии ЕС по обучению украинских военных разместится на польской территории.

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