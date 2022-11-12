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В Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

В сообщении говорится, что «тревога объявлена в 08:03».

О воздушной тревоге также заявил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.

11 ноября воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины.

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