В Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога
Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.
В сообщении говорится, что «тревога объявлена в 08:03».
О воздушной тревоге также заявил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин.
11 ноября воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины.
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