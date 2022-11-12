В Полтавской и Харьковской областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в Полтавской и Харьковской областях Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры страны.

В сообщении говорится, что «тревога объявлена в 08:03». О воздушной тревоге также заявил глава администрации Полтавской области Дмитрий Лунин. 11 ноября воздушную тревогу объявили в восьми регионах Украины.