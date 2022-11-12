Источник: карту всей Украины оцифровали для тренировки операторов дронов-камикадзе
«С целью обеспечить максимально приближённое к боевым условиям обучение курсантов в нашем учебном центре была оцифрована карта всей территории Украины. Это позволяет на наших тренажёрах беспилотников, включая барражирующие боеприпасы «Изделие-51» и «Изделие-52», моделировать миссии для операторов на реальной местности в зоне проведения спецоперации», — цитирует агентство представителя компании.
Ранее в РИА Новости сообщили, что ВС России уничтожили гаубицу украинских военных при помощи дрона-камикадзе «Ланцет» на Николаево-Криворожском направлении.