В Белоруссии заявили о замедлении годовой инфляции
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Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, потребительские цены в Белоруссии в октябре снизились на 1% по сравнению с сентябрём, а инфляция в годовом исчислении составила 15,2%.
По данным официальной статистики, инфляция в Белоруссии в сентябре в годовом исчислении составила 17,4%, по итогам августа — 17,9% и 18,1% — по итогам июля.
Ранее сообщалось, что в Германии годовая инфляция в октябре достигла исторического рекорда в 10,4%.