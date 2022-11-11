В Белоруссии заявили о замедлении годовой инфляции

Национальный статкомитет Белоруссии заявил о замедлении годовой инфляции в стране.

Как указывает РИА Новости со ссылкой на ведомство, потребительские цены в Белоруссии в октябре снизились на 1% по сравнению с сентябрём, а инфляция в годовом исчислении составила 15,2%.

По данным официальной статистики, инфляция в Белоруссии в сентябре в годовом исчислении составила 17,4%, по итогам августа — 17,9% и 18,1% — по итогам июля.

Ранее сообщалось, что в Германии годовая инфляция в октябре достигла исторического рекорда в 10,4%.