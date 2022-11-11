Пленные военнослужащие ВСУ рассказали подробности убийств мирных жителей

В ходе допросов в Следственном комитете России пленные военнослужащие ВСУ рассказали подробности преступлений, совершённых ими против мирных жителей. Об этом сообщается на официальном сайте СК.

Следователи СК России завели уголовные дела против командиров и военнослужащих ВСУ по ч. 1 ст. 356 УК России (жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, применение в вооружённом конфликте средств и методов, запрещённых международным договором Российской Федерации).

Среди обвиняемых — военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Василий Михайлов и Даниил Овчинников, а также командир и военнослужащий 74-го отдельного разведывательного батальона ВСУ Артур Пустовойт и Алексей Томилин.

«Их вина доказана комплексом следственных действий и экспертиз», — сообщается на сайте СК.

По данным следствия, Василий Михайлов во время допроса одного из мирных жителей, задержанного украинскими военными, нанёс мужчине удары, от которых тот впоследствии скончался.

Даниил Овчинников расстрелял мирных жителей, несмотря на то что они не несли никакой угрозы для военных. Жертвой Артура Пустовойта стал безоружный мужчина.

Как установили следователи, мирная жительница Галина Харитонова высказала слова поддержки России, после чего сослуживец Алексея Томилина выстрелил ей в затылок из пистолета, затем сам Томилин выстрелил ей в грудь.

Как сообщал RT ранее, следователи СК России также выяснили подробности убийств жителей Мариуполя служащими ВСУ в марте и апреле 2022 года.