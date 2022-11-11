Офицер 1-й Славянской бригады с позывным Чиж сообщил, что украинские власти в случае обострения обстановки на линии столкновения спешно заменяли иностранных наёмников на мобилизованных.

«Сталкивались мы с иностранными наёмниками перед населённым пунктом Опытное в лесополосах. Как только они начали нести поражение, они были в срочном порядке выведены — и туда были заведены мобилизованные подразделения», — приводит его слова РИА Новости.

Офицер рассказал, что военные встречали на Украине наёмников из Грузии, Польши и Чехии.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что Киев сосредоточил большое количество наёмников из Польши на Запорожском направлении.