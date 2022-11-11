Reuters: глава минобороны Украины Резников рассказал о подготовке солдат ВСУ в Британии

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Reuters заявил, что украинские ВС после предполагаемой зимней паузы в боевых действиях будут усилены солдатами, которые проходят подготовку в Великобритании.

Он объяснил, что наступающая зима замедлит активность боевых действий с обеих сторон.

«Мы будем использовать это время с максимальным результатом для нашей армии, для перегруппировки, для обновления и для ротации, и мы хорошо их подготовим», — сказал министр.

При этом Резников отметил, что в Херсонской области в данный момент находятся «40 000 военнослужащих России» и что у неё «всё еще есть силы» в городе, вокруг него и на западном берегу реки Днепр, несмотря на объявление об отступлении.

3 ноября МИД России указал британскому послу в Москве Деборе Броннерт на недопустимость враждебных провокаций со стороны Лондона и выдвинул требование незамедлительно их прекратить.