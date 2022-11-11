Зеленский заявил, что готов постоянно звонить мировым лидерам и просить помощи

Украинский президент Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что готов постоянно звонить мировым лидерам, если это поможет добиться выделения Киеву больших объёмов вооружения.

«У нас достаточно средств для обороны? Нет, не думаю, что у достаточно. Достаточно ли сделать сто или тысячу звонков? Возможно, тоже недостаточно. Это не так много. Но я готов сделать тысячу звонков, если каждый из них приведёт к большему количеству систем ПВО», — сказал Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что у него есть точные представления о наличии у государств необходимых Киеву вооружений. При этом они не торопятся отправлять оружие Украине, подчеркнул президент.

Ранее Зеленский заявил, что «не закрывал дверь» для переговоров с Москвой.

Кроме того, конгрессмен Госар сообщил, что продолжит блокировать инициативы о выделении помощи Украине.