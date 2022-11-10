Советник Зеленского высказался о важности предварительных условий переговоров

Советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью итальянской газете Corriere della Sera высказался о важности предварительных условий переговоров.

По его словам, переговоров в настоящее время не ведётся.

«Мы будем считать партнёром того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях», — сказал он.

Подоляк утверждает, что «важны предварительные условия, а не человек, который их принимает».

Также он заявил, что Вашингтон не оказывает давления на украинскую сторону по вопросам, связанным с мирными переговорами.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса продолжаются.