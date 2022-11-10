Советник Зеленского высказался о важности предварительных условий переговоров
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По его словам, переговоров в настоящее время не ведётся.
«Мы будем считать партнёром того, кто согласится вести переговоры на наших предварительных условиях», — сказал он.
Подоляк утверждает, что «важны предварительные условия, а не человек, который их принимает».
Также он заявил, что Вашингтон не оказывает давления на украинскую сторону по вопросам, связанным с мирными переговорами.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что посреднические усилия Анкары по урегулированию украинского кризиса продолжаются.