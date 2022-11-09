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Modern Diplomacy: ВСУ могут потерять доступ к Starlink из-за нехватки финансирования

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Украинская армия может лишиться доступа к спутниковой связи Starlink по причине недостатка финансирования, сообщают обозреватели бельгийской газеты Modern Diplomacy.

Согласно данным издания, у Киева появилось беспокойство в связи с перебоями в работе системы, предоставленной компанией SpaceX.

«В последнее время появились опасения по поводу надёжности SpaceX, после того как возникли дискуссии по поводу финансирования, а также стали приходить сообщения о перебоях в работе американской аппаратуры вблизи линии фронта», — говорится в материале.

19 октября Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивает ряд стран, организаций и частных лиц.

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