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Рогов заявил о занятии ВС России высот на Времевском выступе

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Взятие российскими военными господствующих высот на Времевском выступе существенно осложняет для ВСУ наступление на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов заявил о занятии ВС России высот на Времевском выступе
  • РИА Новости

«Взятие высот делает наступление ВСУ намного более сложным и проблематичным в реализации», — цитирует ТАСС Рогова.

По его словам, это также укрепляет позиции российских войск.

Ранее Рогов заявил, что порядка 13 тыс. украинских боевиков, прошедших обучение на западных полигонах, перебросили на Запорожское направление.

До этого он сообщил, что укрепрайоны возводят на севере Запорожской области из-за возможности наступления украинских войск.

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