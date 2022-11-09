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Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве

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В МИД России заявили, что российская сторона объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве.
Россия высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«9 ноября в МИД России был вызван чрезвычайный и полномочный посол Республики Молдова в Российской Федерации Лилиан Дарий, которому вручена нота Министерства об объявлении персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в Москве», — отмечается в заявлении.

Подчёркивается, что данная мера является ответом на принятое 1 ноября молдавской стороной ничем не мотивированное решение объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии.

Ранее МИД Молдавии сообщил, что один из сотрудников посольства России в Кишинёве объявлен персоной нон грата.

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