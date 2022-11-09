Узнать больше

В «Укрэнерго» сообщили о веерных отключениях света во всех областях Украины 9 ноября

Короткая ссылка
В НЭК «Укрэнерго» анонсировали веерные отключения света по всей территории Украины в среду, 9 ноября. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

Как пишет РИА Новости, больше всего отключений света ожидается в Киеве, а также в ряде украинских областей, включая Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую.

При этом об аварийных отключениях электроэнергии информации не приводится.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить