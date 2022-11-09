В «Укрэнерго» сообщили о веерных отключениях света во всех областях Украины 9 ноября

В НЭК «Укрэнерго» анонсировали веерные отключения света по всей территории Украины в среду, 9 ноября. Об этом сообщило издание «СТРАНА.ua».

Как пишет РИА Новости, больше всего отключений света ожидается в Киеве, а также в ряде украинских областей, включая Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую, Полтавскую, Днепропетровскую и Кировоградскую.

При этом об аварийных отключениях электроэнергии информации не приводится.

Ранее глава правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что энергетики и местные власти должны готовиться к наиболее пессимистичным сценариям в энергетической сфере Украины, включая блэкаут.