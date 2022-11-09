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Омбудсмен Сорока: украинские боевики убили пожилого жителя ЛНР, чьи дети ушли в ополчение

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Советник главы Луганской Народной Республики Анна Сорока сообщила, что боевики украинского батальона территориальной обороны «Чернигов» в ходе российской специальной военной операции на Украине убили пожилого жителя на тот момент подконтрольного киевским властям посёлка Вороново за то, что его сыновья в 2014 году ушли в ополчение.

Она уточнила, что пожилой мужчина был парализован.

«За то, что его два сына ещё в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей», — приводит слова Сороки РИА Новости.

Боевики застрелили мирного жителя из автомата, добавила омбудсмен.

В октябре боевики украинского нацбата «Азов»* рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.

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