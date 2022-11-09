Омбудсмен Сорока: украинские боевики убили пожилого жителя ЛНР, чьи дети ушли в ополчение
Она уточнила, что пожилой мужчина был парализован.
«За то, что его два сына ещё в 2014 году ушли в ополчение, они пришли, его избили на глазах у соседей», — приводит слова Сороки РИА Новости.
Боевики застрелили мирного жителя из автомата, добавила омбудсмен.
В октябре боевики украинского нацбата «Азов»* рассказали о том, что неоднократно убивали мирных жителей.
* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.