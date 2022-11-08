В Казахстане заявили о готовности стать центром развития зелёных источников энергии

Премьер Казахстана Алихан Смаилов заявил о готовности страны стать хабом по развитию возобновляемых источников энергии в Центральной Азии.

Об этом он сказал на конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).

«У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров зелёной энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к зелёным технологиям», — цитирует пресс-служба слова премьера.

Смаилов отметил, что в настоящий момент в стране доля зелёной энергии в общей выработке составляет порядка 3%, при этом планируется нарастить её производство до 15% — на 7 дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также предполагается снизить минимум на 15%.

Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.