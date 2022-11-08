В Казахстане заявили о готовности стать центром развития зелёных источников энергии
Об этом он сказал на конференции ООН по вопросам изменения климата (COP27).
«У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров зелёной энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к зелёным технологиям», — цитирует пресс-служба слова премьера.
Смаилов отметил, что в настоящий момент в стране доля зелёной энергии в общей выработке составляет порядка 3%, при этом планируется нарастить её производство до 15% — на 7 дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также предполагается снизить минимум на 15%.
Ранее научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» высказался о перспективах зелёной энергетики в ЕС.