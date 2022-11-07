Лукашенко заявил об отсутствии способных «потушить пожар» руководителей в ЕС

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что в Евросоюзе сейчас нет настоящих руководителей, которые были бы способны «потушить пожар» в собственном доме.

Его слова приводит БЕЛТА.

«Германия, вся Европа — там нет руководителей сейчас. Если бы они были… Они даже не могут потушить пожар в собственном доме», — сказал белорусский лидер.

По его словам, «европейцы не хотят этой войны».

«Они же понимают, что сегодня на Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа», — сказал президент Белоруссии.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусскую армию на Украину.

Кроме того, белорусский лидер сообщил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны.