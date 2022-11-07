Лукашенко заявил об отсутствии способных «потушить пожар» руководителей в ЕС
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Его слова приводит БЕЛТА.
«Германия, вся Европа — там нет руководителей сейчас. Если бы они были… Они даже не могут потушить пожар в собственном доме», — сказал белорусский лидер.
По его словам, «европейцы не хотят этой войны».
«Они же понимают, что сегодня на Украине, тут Беларусь пытаются поджечь. Вспыхнет завтра вся Европа», — сказал президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил об отсутствии планов направить белорусскую армию на Украину.
Кроме того, белорусский лидер сообщил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны.