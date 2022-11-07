Росгвардия за неделю разминировала более 5 тысяч квадратных километров в ЛНР

В пресс-службе Росгвардии заявили, что сотрудники ведомства обследовали и разминировали за неделю более 5 тыс. кв. км территории Луганской Народной Республики.

«Специалисты Росгвардии за неделю провели в Луганской Народной Республике инженерную разведку на дорогах общей протяжённостью около 200 км и проверили на наличие взрывоопасных предметов более 5 тыс. кв. км местности», — цитирует представителя ведомства ТАСС.

Всего было обезврежено около 600 миномётных и артиллерийских снарядов, семь снарядов реактивной системы залпового огня «Град», свыше 200 мин и гранат, а также более 500 выстрелов к реактивным и подствольным гранатомётам.

20 октября в пресс-службе МЧС ЛНР заявили, что республиканские сапёры, МЧС России и Минобороны России с начала специальной военной операции обезвредили почти 344 тыс. взрывоопасных предметов.