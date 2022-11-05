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«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске загорелась электроподстанция

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Украинские СМИ и Telegram-каналы сообщили о пожаре на электроподстанции в Днепропетровске.
«СТРАНА.ua»: в Днепропетровске загорелась электроподстанция
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Brook

«В Днепре на правом берегу сильный пожар», — говорится в сообщении издания «СТРАНА.ua».

Вместе с этим отмечается, что «о прилётах по городу не сообщалось».

5 ноября стало известно, что Киев, а также Киевскую, Черниговскую, Черкасскую, Житомирскую, Сумскую, Харьковскую и Полтавскую области Украины перевели с почасовых на аварийные отключения электроэнергии в связи с большими объёмами потребления электричества.

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