Пушилин: раненный при покушении судья Никулин выносил приговоры украинским преступникам

Судья Верховного суда ДНР Александр Никулин, который находится в тяжёлом состоянии после покушения, выносил приговоры украинским военным преступникам. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, киевский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы.

«Вчера вечером, 4 ноября, в Углегорске было совершено покушение с применением огнестрельного оружия на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина», — написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что судья выносил «приговоры нацистским военным преступникам».

Ранее стало известно, что на судью Верховного суда ДНР совершено покушение, он находится в тяжёлом состоянии.