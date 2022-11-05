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Пушилин: раненный при покушении судья Никулин выносил приговоры украинским преступникам

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Судья Верховного суда ДНР Александр Никулин, который находится в тяжёлом состоянии после покушения, выносил приговоры украинским военным преступникам. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
Пушилин: раненный при покушении судья Никулин выносил приговоры украинским преступникам
  • РИА Новости

По его словам, киевский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы.

«Вчера вечером, 4 ноября, в Углегорске было совершено покушение с применением огнестрельного оружия на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина», — написал Пушилин в Telegram.

Он отметил, что судья выносил «приговоры нацистским военным преступникам».

Ранее стало известно, что на судью Верховного суда ДНР совершено покушение, он находится в тяжёлом состоянии.

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