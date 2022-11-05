Пушилин: раненный при покушении судья Никулин выносил приговоры украинским преступникам
- РИА Новости
По его словам, киевский режим продолжает проявлять свои подлые террористические методы.
«Вчера вечером, 4 ноября, в Углегорске было совершено покушение с применением огнестрельного оружия на судью Верховного суда ДНР Александра Никулина», — написал Пушилин в Telegram.
Он отметил, что судья выносил «приговоры нацистским военным преступникам».
Ранее стало известно, что на судью Верховного суда ДНР совершено покушение, он находится в тяжёлом состоянии.