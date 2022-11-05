CNN: на Украине отключились 1300 используемых ВСУ терминалов Starlink
Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что спутниковые устройства позволяли украинской армии «сражаться и оставаться онлайн», несмотря на разрушение сетей сотовой связи и интернета.
«После того как появились дискуссии о финансировании, а также сообщения о сбоях (в терминалах. — RT) вблизи линии фронта, возникли опасения по поводу надёжности SpaceX», — сказано в материале.
19 октября Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.