CNN: на Украине отключились 1300 используемых ВСУ терминалов Starlink

Опасения Киева, что ВСУ могут лишиться доступа к интернет-сервису предпринимателя Илона Маска Starlink, усилились после того, как 1300 военных спутниковых устройств отключились.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что спутниковые устройства позволяли украинской армии «сражаться и оставаться онлайн», несмотря на разрушение сетей сотовой связи и интернета.

«После того как появились дискуссии о финансировании, а также сообщения о сбоях (в терминалах. — RT) вблизи линии фронта, возникли опасения по поводу надёжности SpaceX», — сказано в материале.

19 октября Илон Маск заявил, что работу 11 тыс. из 25 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink на Украине оплачивают ряд стран, организаций и частных лиц.