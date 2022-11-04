В Белоруссии возбуждено дело против организации, готовившей боевиков за рубежом
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«В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка «Пагоня», который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обучение и слаживание боевиков ведут иностранные инструкторы на территориях Чехии, Польши и Украины.
Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины.