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В Белоруссии возбуждено дело против организации, готовившей боевиков за рубежом

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В Белоруссии возбудили дело против организаторов белорусского формирования, ведущего в Чехии, Польше и на Украине «обучение и слаживание боевиков», заявили в МВД республики.
В Белоруссии возбуждено дело против организации, готовившей боевиков за рубежом
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка «Пагоня», который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение и слаживание боевиков ведут иностранные инструкторы на территориях Чехии, Польши и Украины.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины.

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