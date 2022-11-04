В Белоруссии возбуждено дело против организации, готовившей боевиков за рубежом

В Белоруссии возбудили дело против организаторов белорусского формирования, ведущего в Чехии, Польше и на Украине «обучение и слаживание боевиков», заявили в МВД республики.

«В Варшаве создан вербовочный и финансовый центр так называемого полка «Пагоня», который занимается отбором мужчин в возрасте от 20 до 45 лет, имеющих опыт военной службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обучение и слаживание боевиков ведут иностранные инструкторы на территориях Чехии, Польши и Украины.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии задержал гражданина страны, завербованного Службой безопасности Украины.