В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Горловке 30 снарядов из «Градов».

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:25 — населённый пункт Плещеевка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из БМ-21 «Град», — сообщает представительство в своём Telegram.

Вместе с этим отмечается, что украинские боевики также выпустили четыре снаряда по Макеевке в 12:40.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле Макеевки боевиками ВСУ.