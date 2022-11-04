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ВСУ выпустили по Горловке 30 снарядов из «Градов»

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ выпустили по Горловке 30 снарядов из «Градов».
ВСУ выпустили по Горловке 30 снарядов из «Градов»
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:25 — населённый пункт Плещеевка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из БМ-21 «Град», — сообщает представительство в своём Telegram.

Вместе с этим отмечается, что украинские боевики также выпустили четыре снаряда по Макеевке в 12:40.

Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле Макеевки боевиками ВСУ.

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