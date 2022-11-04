ВСУ выпустили по Горловке 30 снарядов из «Градов»
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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 12:25 — населённый пункт Плещеевка — населённый пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 30 ракет из БМ-21 «Град», — сообщает представительство в своём Telegram.
Вместе с этим отмечается, что украинские боевики также выпустили четыре снаряда по Макеевке в 12:40.
Ранее штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики заявил, что один человек погиб и ещё один пострадал при обстреле Макеевки боевиками ВСУ.