МВД Эстонии закроет погранпункт «Нарва-2» в конце ноября

МВД Эстонии решило закрыть второй погранпункт «Нарва-2», так как из-за сокращения числа людей, проходящих через него, держать его открытым больше не имеет смысла, сообщает ERR.

«После тщательного анализа Министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности — как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», — сказал советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.

По его словам, в скором времени на Нарвском пограничном кордоне начнутся «необходимые преобразования».

В августе сообщалось, что власти Эстонии ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.