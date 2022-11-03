МВД Эстонии закроет погранпункт «Нарва-2» в конце ноября
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«После тщательного анализа Министерство внутренних дел действительно приняло решение закрыть пешеходный мост, соединяющий Нарву и Ивангород. Хотя и не из соображений безопасности — как мы уже упоминали ранее, этот мост не представляет никакой угрозы безопасности, потому что по нему передвигаются только люди, которые имеют вид на жительство в Эстонии, и граждане Эстонии», — сказал советник министра внутренних дел Воотеле Пяй.
По его словам, в скором времени на Нарвском пограничном кордоне начнутся «необходимые преобразования».
В августе сообщалось, что власти Эстонии ввели ограничения на выдачу виз россиянам и перестали пропускать на территорию республики граждан России с выданными шенгенскими визами.