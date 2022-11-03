«Росэнергоатом»: Украина обесточила две линии ЗАЭС, станция обеспечивается генераторами
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По его словам, Украина отключила две линии, которые запитывали реакторы, в результате чего их придётся «расхолаживать, что называется, на жилах», на дизель-установках.
«Теперь с подачей тепла (в Энергодар. — RT) придётся подождать», — сказал Карчаа.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы.
Ранее он сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращён теракт, готовящийся киевскими властями с весны.