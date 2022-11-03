«Росэнергоатом»: Украина обесточила две линии ЗАЭС, станция обеспечивается генераторами

Запорожская АЭС перешла на питание от дизельных генераторов, так как Украина обесточила две линии, ведущие к станции. Об этом заявил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, Украина отключила две линии, которые запитывали реакторы, в результате чего их придётся «расхолаживать, что называется, на жилах», на дизель-установках.

«Теперь с подачей тепла (в Энергодар. — RT) придётся подождать», — сказал Карчаа.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Запорожская АЭС на данный момент полностью отключена от украинской энергосистемы.

Ранее он сообщил, что на Запорожской АЭС предотвращён теракт, готовящийся киевскими властями с весны.