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Число погибших в результате выброса газа на шахте в Казахстане увеличилось до пяти

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Число погибших в результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до пяти, сообщил официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова Иманкулова, тело пятого работника шахты было обнаружено в 09:09 (06:09 мск).

Ранее сообщалось о четырёх погибших.

Всего удалось эвакуировать 106 сотрудников шахты.

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