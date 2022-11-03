Число погибших в результате выброса газа на шахте в Казахстане увеличилось до пяти
Число погибших в результате выброса газа на шахте в Карагандинской области Казахстана увеличилось до пяти, сообщил официальный представитель МЧС республики Руслан Иманкулов.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова Иманкулова, тело пятого работника шахты было обнаружено в 09:09 (06:09 мск).
Ранее сообщалось о четырёх погибших.
Всего удалось эвакуировать 106 сотрудников шахты.
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