Американский конгрессмен Пол Госар заявил, что призванная сохранять мир ООН «демонстративно безмолвствует» в ситуации вокруг украинского кризиса.

Как пишет РИА Новости, конгрессмен выразил уверенность, что почти каждый конфликт возможно урегулировать путём дипломатии.

ООН, подчеркнул Госар, была создана как раз с этой целью, однако она продолжает сохранять молчание.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не хватило смелости честно и объективно рассказать о преступлениях киевского режима.

Замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал ООН к более взвешенной линии по Украине.