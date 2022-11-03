Конгрессмен Госар заявил, что ООН «демонстративно безмолвствует» в ситуации вокруг Украины
Как пишет РИА Новости, конгрессмен выразил уверенность, что почти каждый конфликт возможно урегулировать путём дипломатии.
ООН, подчеркнул Госар, была создана как раз с этой целью, однако она продолжает сохранять молчание.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) не хватило смелости честно и объективно рассказать о преступлениях киевского режима.
Замглавы МИД России Сергей Вершинин призвал ООН к более взвешенной линии по Украине.