В Херсонской области заявили о приостановке транспортного движения через Днепр

Движение гражданских транспортных средств через Днепр временно прекращается, так как вывоз жителей с правобережья Херсонской области завершён, сообщила администрация региона.

«Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — говорится в сообщении администрации в Telegram.

Отмечается, что понтонная переправа также приостанавливает работу.

Уточняется, что данная мера принята в связи с завершением вывоза жителей с правого берега Днепра.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.

Кроме того, 29 октября украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне.