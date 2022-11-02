В Херсонской области заявили о приостановке транспортного движения через Днепр
- РИА Новости
«Администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр», — говорится в сообщении администрации в Telegram.
Отмечается, что понтонная переправа также приостанавливает работу.
Уточняется, что данная мера принята в связи с завершением вывоза жителей с правого берега Днепра.
Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил о намерении отселить из 15-километровой зоны у Днепра до 70 тыс. мирных жителей.
Кроме того, 29 октября украинские военные обстреляли район речного порта в Херсоне.