В МИД России заявили, что СВО на Украине проходит в соответствии с международным правом
Как пишет РИА Новости, Вороноцов подчеркнул, что Россия не примет никакие обвинения, связанные с проведением СВО.
Он назвал их необоснованными.
В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине российская сторона сознательно замедляет темпы наступления, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.
Он отметил, что российские войска в ходе спецоперации строго соблюдают нормы гуманитарного права.