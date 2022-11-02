В МИД России заявили, что СВО на Украине проходит в соответствии с международным правом

Российская специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Как пишет РИА Новости, Вороноцов подчеркнул, что Россия не примет никакие обвинения, связанные с проведением СВО. Он назвал их необоснованными. В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине российская сторона сознательно замедляет темпы наступления, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Он отметил, что российские войска в ходе спецоперации строго соблюдают нормы гуманитарного права.