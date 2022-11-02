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В МИД России заявили, что СВО на Украине проходит в соответствии с международным правом

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Российская специальная военная операция на Украине проводится в полном соответствии с международным и гуманитарным правом. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов.

Как пишет РИА Новости, Вороноцов подчеркнул, что Россия не примет никакие обвинения, связанные с проведением СВО.

Он назвал их необоснованными.

В августе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе спецоперации на Украине российская сторона сознательно замедляет темпы наступления, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения.

Он отметил, что российские войска в ходе спецоперации строго соблюдают нормы гуманитарного права.

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