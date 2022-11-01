Украина передала Турции ответ на обеспокоенность России в связи с зерновой сделкой

Украина в письменном виде передала Турции ответ на обеспокоенность России в связи с использованием гуманитарного коридора в рамках зерновой сделки для военных целей.

Об этом сообщил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Мы поделились как нашими взглядами, так и озабоченностью господина Шойгу. Наши украинские собеседники сделали заявления и высказывания, которые касались этих озабоченностей как во время их встреч с нами, так и во время встреч официальных лиц в Совместном координационном центре в Стамбуле. Они также были переданы нам в письменном виде», — цитирует министра пресс-служба.

Ранее главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили необходимость получения надёжных гарантий того, что Украина не станет использовать гуманитарный коридор в Чёрном море в военных целях.

Утром 29 октября украинские военные под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

После этого в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой.