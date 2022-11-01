Белый дом не подтвердил утверждения о переброске гиперзвукового оружия России в Белоруссию

Администрация США не подтверждает утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развёрнуты в Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.

США также не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы «ввязываться в войну на Украине», добавил он.

Как ранее сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм.