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Белый дом не подтвердил утверждения о переброске гиперзвукового оружия России в Белоруссию

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Администрация США не подтверждает утверждения о переброске Россией гиперзвукового оружия в Белоруссию. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Белый дом не подтвердил утверждения о переброске гиперзвукового оружия России в Белоруссию
  • AP
  • © Susan Walsh

«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развёрнуты в Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.

США также не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы «ввязываться в войну на Украине», добавил он.

Как ранее сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм.

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