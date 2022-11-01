Белый дом не подтвердил утверждения о переброске гиперзвукового оружия России в Белоруссию
- AP
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«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развёрнуты в Белоруссии», — приводит его слова ТАСС.
США также не видели никаких признаков того, что белорусские войска заинтересованы в том, чтобы «ввязываться в войну на Украине», добавил он.
Как ранее сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко, в республику из России в рамках региональной группировки войск прибудет около 170 танков и до 100 орудий и миномётов калибра более 100 мм.