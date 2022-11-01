В Херсоне задержали агента СБУ Канивца

В Херсоне задержан агент СБУ Игорь Канивец, занимавший руководящие должности в кадровом управлении ГУ МВД Херсонской области.

«В июле 2022 года в отношении Игоря Канивца получены оперативные данные о том, что он, занимая должность начальника управления кадрового обеспечения ГУ МВД, осуществляет сбор разноплановой информации о деятельности органов власти и правоохранительных структур на территории Херсонской области, трудоустраивал на службу в полицию лиц, придерживающихся антироссийских взглядов, передавал информацию о кадровом составе и деятельности ГУ МВД Херсонской области, а также о социально-политической обстановке в регионе спецслужбам Украины», — сообщил РИА Новости представитель правоохранительных органов региона.

В ходе оперативных мероприятий Канивец рассказал, что одним из заданий, которое дал куратор, являлось информирование спецслужб Украины о месте размещения в ночное время начальника ГУ МВД генерал-майора полиции, используемых им автотранспортных средствах.

Ранее сообщалось, что Росгвардия в Запорожской области задержала пособника ВСУ, собиравшего сведения о российских военных и гражданской инфраструктуре. Задержанный сообщил, что в течение нескольких месяцев по заданию украинской разведки собирал сведения о российских войсках, об объектах гражданской инфраструктуры и обстановке.

По предварительным данным, куратор из СБУ смог привлечь подозреваемого, пользуясь его сложным материальным положением.