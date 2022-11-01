Еврокомиссар по энергетике Симсон прибыла в Киев для содействия энергосектору Украины
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«Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон находится сегодня в Киеве, чтобы оказать содействие в расширении поддержки энергетического сектора Украины», — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.
Ранее сообщалось, что в Киеве повреждён энергообъект, питающий порядка 350 тыс. квартир.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.