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Еврокомиссар по энергетике Симсон прибыла в Киев для содействия энергосектору Украины

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев.
Еврокомиссар по энергетике Симсон прибыла в Киев для содействия энергосектору Украины
  • AFP
  • © Michal Cizek

«Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон находится сегодня в Киеве, чтобы оказать содействие в расширении поддержки энергетического сектора Украины», — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что в Киеве повреждён энергообъект, питающий порядка 350 тыс. квартир.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

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