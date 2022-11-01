Еврокомиссар по энергетике Симсон прибыла в Киев для содействия энергосектору Украины

Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон прибыла в Киев.

«Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон находится сегодня в Киеве, чтобы оказать содействие в расширении поддержки энергетического сектора Украины», — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что в Киеве повреждён энергообъект, питающий порядка 350 тыс. квартир.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.