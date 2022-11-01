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Генсек ОДКБ Зась обсудил с Лукашенко ситуацию на азербайджано-армянской границе

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Генсек ОДКБ Станислав Зась сообщил, что обсудил в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко меры по стабилизации ситуации на азербайджано-армянской границе.
Генсек ОДКБ Зась обсудил с Лукашенко ситуацию на азербайджано-армянской границе
  • РИА Новости
  • © Pool

«Разговор касался, прежде всего, обстановки в зоне ответственности ОДКБ. Проинформировал более подробно главу государства об итогах работы миссии ОДКБ, которая по поручению Совета коллективной безопасности работала в Армении», — цитирует его РИА Новости.

Зась отметил, что в ходе переговоров значительное внимание уделили ситуации на границе Армении с Азербайджаном и возможным шагам ОДКБ в интересах стабилизации обстановки и достижения мирных договорённостей.

В подписанном 31 октября совместном заявлении по итогам трёхсторонних переговоров президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна говорится, что Ереван и Баку договорились воздерживаться от применения силы и угрозы её применения.

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