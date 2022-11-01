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РИА Новости: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный «подарок» в военной сфере

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Вашингтон приготовил Киеву неожиданный «подарок» в военной сфере, наращивая поставки устаревших противоракетных комплексов, но не таких, какие ожидала украинская сторона. Об этом пишет РИА Новости.
РИА Новости: Вашингтон приготовил Киеву неожиданный «подарок» в военной сфере
  • AP
  • © LIBKOS

Отмечается, что, по данным Reuters, американская сторона намерена передать Киеву ЗРК MIM-23 HAWK с целью противодействия российским ракетам «Калибр» и беспилотникам.

При этом в статье говорится, что это оружие снято с вооружения, но не исключается, что американские власти «попросят открыть хранилища».

Также агентство пишет, что на словах Запад обещает Киеву «всестороннюю поддержку», но продолжает поставки на Украину устаревшей военной техники.

Как заявили аналитики, ни США, ни страны Европы не спешат массово передавать Киеву свои передовые системы. На Западе неоднократно выражали опасения, что такие системы в случае поставок на Украину могут попасть в руки российских военных.

Ранее NBC News со ссылкой на информированные источники сообщал, что президент США Джо Байден вышел из себя во время телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским, который пожаловался на недостаточную военную помощь.

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