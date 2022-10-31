Президент России Владимир Путин заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

«Что касается встречи в Праге (по поводу ситуации в Карабахе. — RT) без участия России, почему без участия понятно и никому объяснять не нужно, — наши европейские партнёры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это... в некоторых ситуациях это абсолютно нереалистично, невозможно, как в этом случае», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что российская сторона всегда приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации в регионе.

До этого Путин в ходе встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал ситуацию в Карабахе.