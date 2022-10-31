Узнать больше

Путин заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил о попытке ЕС исключить Россию из переговоров по урегулированию ситуации в Карабахе между Арменией и Азербайджаном.

«Что касается встречи в Праге (по поводу ситуации в Карабахе. — RT) без участия России, почему без участия понятно и никому объяснять не нужно, — наши европейские партнёры проводят свою политику таким образом, чтобы пытаться Россию исключить из всяких форматов. Ясно совершенно, что это... в некоторых ситуациях это абсолютно нереалистично, невозможно, как в этом случае», — сказал он.

Вместе с этим он отметил, что российская сторона всегда приветствует любые усилия, направленные на урегулирование ситуации в регионе.

До этого Путин в ходе встречи в Сочи с премьером Армении Николом Пашиняном прокомментировал ситуацию в Карабахе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить