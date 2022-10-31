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Мирный житель пострадал в результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске

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В результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом сообщила администрация города.
Мирный житель пострадал в результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске
  • РИА Новости

«Сегодня в 17:30 во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошёл взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число пострадавших в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе составляет 12, из них шесть человек — в тяжёлом состоянии.

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