Мирный житель пострадал в результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске

В результате взрыва во дворе жилого дома в Бердянске Запорожской области пострадал мирный житель. Об этом сообщила администрация города.

«Сегодня в 17:30 во дворе жилого дома на улице Земской в Бердянске произошёл взрыв. Ранения получил мирный житель, по стечению обстоятельств оказавшийся поблизости», — приводит РИА Новости заявление.

Отмечается, что мужчину госпитализировали, его жизни ничего не угрожает.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что число пострадавших в результате взрыва возле телецентра в Мелитополе составляет 12, из них шесть человек — в тяжёлом состоянии.