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Обозреватель Časopis Argument Хмелар: действия Зеленского ослабляют Украину

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Подавление инакомыслия и борьба с оппозицией со стороны украинского лидера Владимира Зеленского заставляют жителей страны искать контакты с Россией. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар.
Обозреватель Časopis Argument Хмелар: действия Зеленского ослабляют Украину
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Zelensky

По его словам, после присуждения Зеленскому премии Сахарова «за свободу мысли» на Украине были закрыты 11 партий, обвинённых в пророссийских взглядах. Доказательств о связях с Россией, подчёркивает Хмелар, предоставлено не было.

«Действия Зеленского только ослабляют страну ещё больше и в конечном счёте помогают (президенту России Владимиру. — RT) Путину», — говорится в статье.

Хмелар добавил, что часть преследуемых по политическим причинам граждан Украины будут вынуждены искать сотрудничества с Россией.

Ранее американский журналист Рич Бердан усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.

Он предложил вспомнить о случаях, когда украинская власть подавляла «оппозиционные голоса».

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