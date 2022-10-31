Обозреватель Časopis Argument Хмелар: действия Зеленского ослабляют Украину
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По его словам, после присуждения Зеленскому премии Сахарова «за свободу мысли» на Украине были закрыты 11 партий, обвинённых в пророссийских взглядах. Доказательств о связях с Россией, подчёркивает Хмелар, предоставлено не было.
«Действия Зеленского только ослабляют страну ещё больше и в конечном счёте помогают (президенту России Владимиру. — RT) Путину», — говорится в статье.
Хмелар добавил, что часть преследуемых по политическим причинам граждан Украины будут вынуждены искать сотрудничества с Россией.
Ранее американский журналист Рич Бердан усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.
Он предложил вспомнить о случаях, когда украинская власть подавляла «оппозиционные голоса».