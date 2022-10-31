Подавление инакомыслия и борьба с оппозицией со стороны украинского лидера Владимира Зеленского заставляют жителей страны искать контакты с Россией. Об этом пишет обозреватель чешской газеты Časopis Argument Эдуард Хмелар.

По его словам, после присуждения Зеленскому премии Сахарова «за свободу мысли» на Украине были закрыты 11 партий, обвинённых в пророссийских взглядах. Доказательств о связях с Россией, подчёркивает Хмелар, предоставлено не было.

«Действия Зеленского только ослабляют страну ещё больше и в конечном счёте помогают (президенту России Владимиру. — RT) Путину», — говорится в статье.

Хмелар добавил, что часть преследуемых по политическим причинам граждан Украины будут вынуждены искать сотрудничества с Россией.

Ранее американский журналист Рич Бердан усомнился в позиции западных СМИ, утверждающих о демократичности киевского режима.

Он предложил вспомнить о случаях, когда украинская власть подавляла «оппозиционные голоса».