Медведев заявил о парадоксе в сообщениях украинских СМИ об успешной работе ПВО
- РИА Новости
«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — написал он в Telegram.
По его мнению, «требуется вдумчивое исследование установленного парадокса».
Свой пост он сопроводил видео с запуском ракет с одного из кораблей российского флота.
31 октября в Киеве заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.
Кроме того, часть Киева была обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.
Минобороны России сообщило, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.