Медведев заявил о парадоксе в сообщениях украинских СМИ об успешной работе ПВО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что на Украине наблюдаются «странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку». Так он прокомментировал сообщения украинских СМИ об «успешной работе» ПВО страны.

«Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине. Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой», — написал он в Telegram.

По его мнению, «требуется вдумчивое исследование установленного парадокса».

Свой пост он сопроводил видео с запуском ракет с одного из кораблей российского флота.

31 октября в Киеве заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

Кроме того, часть Киева была обесточена, в некоторых районах города отсутствует водоснабжение.

Минобороны России сообщило, что российская армия продолжает наносить удары по системам военного управления и энергетики Украины.