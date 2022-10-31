Депутат Рады Гетманцев: бюджет теряет $203 млн из-за воздушных тревог

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что из-за масштабных воздушных тревог на территории Украины экономика страны теряет около 7,5 млрд гривен ($203 млн) в сутки.

«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 млрд гривен для ВВП», — заявил Гетманцев.

В связи с этим он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы компенсировать простой.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

31 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.