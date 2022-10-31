Депутат Рады Гетманцев: бюджет теряет $203 млн из-за воздушных тревог
- РИА Новости
«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 млрд гривен для ВВП», — заявил Гетманцев.
В связи с этим он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы компенсировать простой.
Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.
31 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.