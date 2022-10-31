Узнать больше

Депутат Рады Гетманцев: бюджет теряет $203 млн из-за воздушных тревог

Короткая ссылка
Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что из-за масштабных воздушных тревог на территории Украины экономика страны теряет около 7,5 млрд гривен ($203 млн) в сутки.
Депутат Рады Гетманцев: бюджет теряет $203 млн из-за воздушных тревог
  • РИА Новости

«Потери от масштабных тревог, которые продолжаются рабочий день, оцениваются по меньшей мере в 7,5 млрд гривен для ВВП», — заявил Гетманцев.

В связи с этим он предложил организовать работу государственных предприятий и частного сектора таким образом, чтобы компенсировать простой.

Ранее в офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что из-за взрывов на объектах критической инфраструктуры в стране вводятся экстренные отключения электроэнергии.

31 октября на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить